Meistriks tulnud Warriors tegi Donald Trumpi vastu jõulise avalduse

Warriors pärast 2015. aasta tiitlivõitu Barack Obama juures Foto: Geoff Burke, USA Today Sports

USA spordis on kombeks, et riigi president kutsub suured profiliigad võitnud meeskonnad Valgesse Majja külaskäigule. Värskelt NBA meistriks tulnud Golden State Warriors otsustas aga üksmeelselt, et nemad ei kavatse tänavu poliitilistel põhjustel Donald Trumpile külla minna.