Martin Müürsepp NBA väljakutel | Jutud legendaarsetest treeneritest

Värskelt, 5. märtsil möödus täpselt kakskümmend aastat Martin Müürsepa punktirekordist NBA-s. Ümara daatumiga seoses meenutab Müürsepp treenereid, kelle käe all tal unistuste liigas mängida õnnestus.

Kõrvutades treenereid, kelle käe all Müürsepp NBA-s mängis (Pat Riley, Jim Cleamons, Don Nelson) kaldub eestlase sümpaatia kõige enam Nelsoni poole. “Hea suhtlemise ja ootamatute käikudega mees oli,” otsib Müürsepp sobivaid sõnu. “Mängus, trennis, kus iganes võis Nelsonilt oodata üllatusi. Temaga igav ei hakanud. Olen tema käe all korduvalt mänginud sellist positsiooni nagu point-forward. Minu ülesandeks oli teatud taktikaliste skeemide juures pall üle tuua,“ selgitab Müürsepp.

Don Nelsoni erilist katsetamishimu illustreerib hästi hooaeg 1997-1998 Dallas Mavericksi eesotsas. Põhiturniiri mängudes kasutas ta 38 erinevat algviisikut! Tõsi, mängijaid käis tol hooajal klubist läbi koguni 27 (toimus mitu suuremat tehingut), aga 82 mängus 38 erinevat algviisikut on muidugi müstika. Sealjuures oli vaid kaks algviisiku varianti, mida Nelson kasutas enam kui ühe korra, mis suutsid võita rohkem kui kaotada.

Need olid:

Algviisik – Shawn Bradley, Hubert Davis, Michael Finley, Erick Strickland, Samaki Walker - 2 mängu, 2 võitu.

Algviisik – Michael Finley, A.C. Green, Martin Müürsepp, Khalid Reeves, Eric Riley – 4 mängu, 3 võitu.

“Stardipakett” koos Müürsepaga võitis kahel korral Denver Nuggetsit, korra Vancouverit Grizzliest ja kaotas Utah Jazzile.

25. märts 98 Denver – Dallas 94:105 Müürsepp 16p. / 36 min.

27. märts 98 Dallas – Utah 90:99 Müürsepp 8p. / 20 min.

31. märts 98 Vancouver – Dallas 101:104 Müürsepp 7p. + 7 ründelauda / 32 min.

11. aprill 98 Dallas – Denver 99:81 Müürsepp 4p. / 12 min.

Samas tunnistab ainsa eestlasena unistuste liigat proovinud Müürsepp, et treenerit kuulama õppis ta teise legendi Pat Riley “koolis” Miami Heat`is.

“Seal raiuti mulle päevast-päeva, et sina ristisöötu üle platsi teha ei tohi. Ja siis ühes mängus, kiirrünnaku olukorras 3-2 panin ristisöödu, mis vormistati ilusasti kaheks punktiks. Justkui kõik parimas korras,“ muigab mängumees, ent jätkab. „Mõned päevad hiljem, pärast treeningut, kutsus Riley mind oma kabinetti ja lausus minu jaoks väga tähendusliku lause: „On ainult kaks võimalust, kas sa ei saa inglise keelest aru või on sul lihtsalt ükskõik, mis ma sulle räägin.“ Sellest hetkest alates ma kuulasin treenerite nõudmisi igal momendil väga tähelepanelikult. Varem juhtus ikka, eriti mängu minutilistel pausidel, et treeneri jutt vuhises kõrvust mööda. Riley kabinetis vaibal käies sain aru, et nii on riskantne jätkata.“

Martin Müürsepa ajaloolist NBA punktirekordimängu, mida on näinud väheste eestlaste silmad, saab viimase võimalusena Tallinnas Solarise Apollo Kinos näha neljapäeval, 8. märtsil.