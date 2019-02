Marc Gasoli ja Jonas Valanciunase jaoks lõppesid pikad ajastud. Vaata, millised mängijad veel NBA-s eile meeskonda vahetasid!

Eilse õhtu suurimaks vahetustehinguks on Toronto Raptorsi ja Memphis Grizzliese diil, mille tagajärjel vahetavad kohad eurooplastest tsentrid Jonas Valanciunas ja Marc Gasol. Mõlema mehe jaoks tähistab see sealjuures pika ajastu lõppu: Valanciunas oli Raptorsis mänginud alates 2012. aastast, 34-aastane Gasol oli Grizzliese nägu aga juba alates 2008. aastast. Mõlema korvialuse jõu jaoks on see alles karjääri esimene meeskonnavahetus NBA-s.

Lisaks Valanciunasele saatis Raptors Grizzliesele veel ka Delon Wrighti, C.J. Milesi ja 2024. aasta teise ringi draftivaliku. Memphis soovis tegelikult üleminekuaknas lahti saada ka teisest oma veteranist Mike Conleyst, et noorte meestega taas tiim üles ehitada, kuid Conleyle ei leitud sobivat kosilast.

Korvialuses osakonnas tegi Raptors veel ühe liigutuse, kui saatis Brooklyn Netsi varutsentri Greg Monroe.