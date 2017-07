Maik-Kalev Kotsari meeskonnakaaslane sõlmis NBA klubiga lepingu

Lõppenud NCAA ülikoolikorvpalli hooajal Maik-Kalev Kotsari meeskonna South Carolina Gamecocksi nelja parema sekka vedanud tagamees Sindarius Thornwell sõlmis kolmeaastase lepingu LA Clippersiga.

Thornwelli lepingu koguväärtuseks on 3,8 miljonit dollarit, kuid olulise asjaoluna on kolmest aastast vaid esimesed kaks garanteeritud - see tähendab, et meeskonnal on võimalik pallurist teise aasta järel lahti öelda.

22-aastane Thornwell valiti sel suvel NBA draftis Milwaukee Bucksi poolt 48. valikuna, kuid tema mängijaõigused vahetati seejärel Clippersile.

South Carolinas kõik neli ülikooliaastat veetnud Thornwell kogus oma viimasel hooajal keskmiselt üle 21 punkti mängus ning valiti ka oma konverentsi parimaks mängijaks.

