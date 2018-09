Luka Doncic on füüsiliselt vormist väljas, ent teeb treeningmängudes NBA tähtedelegi silmad ette

Mitme väga pika hooaja järel - eelmisel suvel tegi ju Doncic kaasa ka EM-finaalturniiril - on noor korvpallitalent üle tüki aja saamas sisuliselt vaba suve. Vaba tähendab aga vaba ainult mängudest, sest trenni tuleb mõistagi ikka teha.

Kuigi paljud Mavericksi fännid on Doncici väikese ülekaalu pärast mures ning pelgavad, et sloveenist ei saa asja, siis suvised treeningmängud, kus erinevate tiimide mängijad osalevad, on näidanud vastupidist.

"Need jutud, mis Dallasest on minuni jõudnud, räägivad seda, et Doncic on sageli treeningmängudes olnud parim mängija platsil ning seda hoolimata sellest, et NBA mõistes ei ole ta praegu sugugi heas vormis," sõnas ESPN-i ajakirjanik Tim McMahon. "Ning enne, kui hakkate nalja tegema selle üle, et Mavericksi meeskonas ei olegi praegu erilist talenti, siis tuleb mainida, et nendes mängudes on osalenud mitmed Dallasest pärit mängijad eesotsas LaMarcus Aldridge'iga."