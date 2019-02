Luka Doncic: NBA-s on lihtsam punkte visata kui Euroopas

"NBA-s on võrreldes Euroopaga loomulikult lihtsam skoorida," sõnas Doncic. "Euroopas on juba väljak väiksem. Lisaks on siin kolme sekundi reegel. Minu arust on siin lihtsam punkte visata."

Tahtsin väga minna ja olin väga pettunud, kui kuulsin, et ei saa minna," kommenteeris Doncic NBA Tähtede Mängust eemale jäämist. Kõige olulisem on siiski see, et minu poolt üldse hääletati. See oli minu jaoks väga üllatav ning väga tähtis. Võib-olla järgmisel aastal õnnestub mul osaleda Tähtede Mängul."

Nädala alguses tuli NBA-st üllatav uudis, kui selgus, et New York Knicksi tähtmängija Kristaps Porzingis liitub Dallas Mavericksiga. "See on midagi väga erilist, et Porzingis meie liitus," rääkis Doncic. "Ta on suurepärane mängija ja koos suudame paljutki saavutada. Me teame üksteist juba hästi, sest oleme korduvalt üksteise vastu mänginud, aga nüüd saame koostööd teha."