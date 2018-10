„Luka Doncic kukub läbi! Ta ei ole atleetlik, ta ei suuda kaitses mängida ning pole kõrgel tasemel ennast tõestanud!”

Eelmisel hooajal kummalistel asjaoludel vaid üheksa mängu kaasa teinud Kawhi Leonard vahetati koos Danny Greeniga suvel Toronto Raptorsisse DeMar DeRozani ja Jakob Pöltli vastu. Vaid nädal enne hooaja algust sai tõsise põlvevigastuse mängujuht Dejounte Murray ning vigastused on Spursi tagaliini veelgi räsinud. Spursi koosseis on koostatud pisut kummaliselt - õiget viskemasinat seal justkui ei olegi, mis on tänapäeva NBA-s teadupoolest suureks miinuseks. DeRozan, LaMarcus Aldridge ja Pau Gasol on küll kõvad nimed, kuid raske on näha, et see meeskond suudaks taas sedavõrd edukaks osutuda. Pealtnäha võib küll vaadata, et eelmisel hooajal sisuliselt mitte mänginud Leonardi asemele saadi kogu hooajaks DeRozan ning ainult see peaks tiimi edasi aitama, ent tegelikkuses anti suvel ära veel mitmeid olulisi lülisid. Kaugele nad play-off'ist aga siiski ei jää.

9. Portland Trail Blazers

Portland on Damian Lillardi ja CJ McCollumi juhtimisel juba aastaid olnud läänes korralik tugev keskmik, kes soovib play-off'is ilma teha, kuid eelmisel aastal saadi esimeses ringis šokeerivalt kindel kaotus New Orleans Pelicansilt - kes mängis ilma vigastada saanud DeMarcus Cousinsita. Midagi oleks tarvis lähiajal muuta - kuigi Lillard on tiimi ihu ja hing, on sahistatud isegi vahetustehingust, kus Lillard läheks Los Angeles Lakersisse, vastu tuleks Lonzo Ball. Selline vangerdus annaks kahtlemata Blazersi lootustele hoobi ning pigem tasuks ennustada, et nad tänavu play-off'i ei pääse.

Portlandi võtmekolmik: CJ McCollum, tsenter Jusuf Nurkic ja liider Damian Lillard Foto: Christian Petersen, AFP

8. Denver Nuggets