NBA klubi Los Angeles Lakers teatas, et vahetab välja tiimi juhtkonna - Jim Buss lahkub meeskonna korvpalliotsuste presidendi (President of Basketball Operations) kohalt ning teda asendab üks läbi aegade parimaid mängijaid, Lakersi legend Magic Johnson.

Meeskonna pikaaegse ning ülieduka omaniku Jerry Bussi poeg oli klubi personaliga seotud otsuste eest vastutanud alates aastast 2005 ning isa surma järel 2013. aastal sai ta päranduseks ka osa klubi omandusest. Jimi õde Jeanie otsustas nüüd aga, et teeb klubi struktuurides suured muudatused ning asendas Jimi Magic Johnsoniga, lisaks sellele lasi ta lahti ka meeskonna peamänedžeri Mitch Kupchaki.

"Tegin täna otsused, mis toovad loodetavasti Los Angeles Lakersi tagasi nendele standarditele, mida Jerry Buss oma meeskonnalt nõudis ja mida fännid õigustatult ootavad," sõnas Jeanie Buss oma avalduses.

Kui Jim Bussi asendamine Johnsoniga ei ole liiga suur üllatus, siis peamänedžeri Kupchaki vallandamine tuleb fännide jaoks ootamatult ning liigutus on vastu võetud pigem skeptiliselt. Uut peamänedžeri hakkab Johnson koos Jeanie Bussiga alles otsima.

Lakers on viimastel aastatel kogenud oma ajaloo halvimaid hooaegu - kolmel hooajal järjest pole meeskonnal play-off'i asja olnud, kuid samal ajal on varmalt tiimi kooosseisu kogutud noori talente, kes uue peatreeneri Luke Waltoni käe all on hakanud üha küpsemat mängu näitama ning praegusel kursil jätkates võib Lakers juba mõne hooaja pärast olla taas Läänekonverentsis arvestatavaks jõuks.