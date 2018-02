Lõikusele minevat Porzingist ootab väga pikk mängupaus

Eelmisel nädalal vasaku jala põlvesidemeid vigastanud Läti korvpallistaar Kristaps Porzingis läheb teisipäeval operatsioonile ning teda ootab ilmselt vähemalt kümne kuu pikkune võistluspaus.

New York Knicksi mängumees rebestas põlvesidemeid kuus päeva tagasi kaotusmängus Milwaukee Bucksi vastu, kui maandus pärast pealtpanekut õnnetult Giannis Antetokounmpo jalale.

ESPNi teatel on arstid jõudnud otsusele, et lätlane peab minema lõikuslauale. Operatsioon tehakse homme. Täpne taastumisaeg pole mõistagi selge, kuid arvatakse, et Porzingist ootab vähemalt kümnekuune mängupaus.

"Ta on mõistetavalt väga õnnetu, sest tahtnuks olla koos meiega. Aga ma usun, et ta tuleb tagasi veelgi tugevamana, sest tal on suur mängunälg," sõnas lätlase klubikaaslane Enes Kanter.

Tänavu suurepärast mängu näidanud Porzingis on visanud Knicksi eest keskmiselt 22,9 punkti.