Liigutav lugu: kohalik õpetaja turgutas rassistliku rünnaku ohvriks langenud LeBron Jamesi omapärasel moel

Kui hiljuti soditi Cleveland Cavaliersi liidri LeBron Jamesi Los Angelese maja aiaväravale suurelt rassistlik solvang, siis üks Ohio kooliõpetaja võttis nõuks meest hoopis vastupidiste sõnumitega turgutada.

Nimelt otsustas Clevelandi lähistel põhikoolis inglise keelt õpetav Jennifer Pennington halbade loosungite asemel kogu osariigi suureks kangelaseks olevat meest hoopis heade sõnadega kostitada. Nii panigi ta Jamesi Clevelandi kodu lähistele tee äärde suuri silte, igaühe peal suurelt üks sõna, mis korvpalliässa kirjeldab: "Kangelane", "Eeskuju", "Mentor", "Juht", "Inimõiguslane", "Hea samariitlane".

"Kui nägin, mis tema Los Angelese majaga juhtus, murdus mu süda," rääkis Pennington ESPN-ile. "Nii ei tohiks ühegi inimese kohta öelda."

Seepeale valmistaski õpetaja koos paari sõbraga plakatid, mis Jamesi turvameeste lahkel loal residentsi lähedusse paigutati. "See tundus lihtsalt õige asi, mida teha, et meie maailmas lokkava kurjusega võidelda."

Penningtoni ema oli sealjuures olnud Jamesi lasteaiakasvataja. "LeBron on alati viisakas ning väärikas noormees. Meie kool on väga uhke, et meil on selline õpilane, kes annab iga päev endast parima," seisis kuu parima lasteaiaõpilase aukirjas, mille oli tulevane superstaar 1991. aasta jaanuaris kuueaastaselt välja teeninud.