LeBron Jamesi tätoveerija esitas ootamatu kohtukaebuse, mis pööraks edu korral meelelahutusmaailma pea peale

Kaebuse sisu on idee poolest lihtne: 2K seeria mängudes on LeBron Jamesi kujutatud detailselt tema tätoveeringutega ning Solid Oak Sketches soovib mängu loojalt selle eest raha saada. Seni on videomängude loojad raha maksnud mängijatele, et mängud saaksid pallurite nime ja välimust kasutada. Jamesi paljudest kehakaunistustest on neli tükki tehtud Solid Oaki stuudios.

Kohus ei ole oma otsust veel teinud, kuid praegu tundub, et kõik peale tätoveeringufirma omaniku (kes ise sealjuures tätoveerija ei ole) on sellise nõude vastu, vahendab Hollywood Reporter.

"Selle 15 aasta jooksul, mil olen profikorvpalli mänginud, on see esimene kord, kui keegi on öelnud, et ma ei saa enda välimust litsenseerida ilma selleta, et oleksin enne seda nõusoleku saanud ka tätoveerijalt," imestas James kohtus antud ütlustes. "Mitte ükski tätoveerija pole varem mulle öelnud, et mul oleks tätoveeringute näitamiseks nende luba vaja, isegi kui on olnud selge, et olen avaliku elu tegelane ja korvpallur."

"Minu tätoveeringud on osa mu persoonist ja identiteedist. Ilma nendeta ei oleks päriselt kujutatud mind."

Take Two on väitnud, et sellise nõude rahuldamine tooks meelelahutustööstuses kaasa suure murrangu ning tätoveeringutega avaliku elu tegelased peaksid seega hakkama iga oma avaliku esinemise eel tätoveerijatega kokkuleppeid sõlmima.

Osad kriitikud on samuti Solid Oak Sketchesi hagi naeruvääristanud ning toonud võrdluse, et sel juhul peaksid võiksid raha hakata küsima ka juuksurid ja habemeajajad, kelle looming samuti videomängudes sees on.