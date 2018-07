LeBron Jamesi kaotanud Cavaliersis saab esindusnäoks Kevin Love

Cavaliers pikendas Love´iga äsja lepingut nelja aasta võrra, mis hoiab ta meeskonnas hooajani 2023. aasta kevadeni. Värskelt sõlmitud leping hakkab kehtima järgmisest aastast ja toob Love´ile sisse 140 miljonit dollarit. Algaval hooajal kehtib veel vana leping ja see toob sisse 24 miljonit.

29aastane Love mängib Cavaliersis alates 2014. aastast kui ta vahetati meeskonda Minnesota Timberwolvesi ridadest. Ta on viiekordne All-Star. USA koondisega tulnud olümpiavõitjaks (2012) ja maailmameistriks (2010).

Koos Jamesiga tulid nad 2016. aastal NBA meistriks.

Kevin Love’s 4-year, $120M extension, stating in 2019-20, is $9.7M less than his 4-year, $129.7M max extension (and way less than 5-year, $221M max contract he could’ve theoretically received as a free agent next summer). He can’t be traded for six months.https://t.co/ryWZnT8bk4