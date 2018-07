LeBron James tunnistas: kahetsen, et pojale sellise eesnime panin

NBA korvpallitäht LeBron James tunnistas, et kahetseb seda, et pani oma esimesele pojale iseenda eesnime.

Praeguseks 14-aastane LeBron James jr on USA-s omavanuste seas üks paremaid mängijaid ning temast oodatakse juba praegu tulevast NBA mängijat. Värskelt Los Angeles Lakersisse siirdunud isa James on korduvalt välja öelnud, et tahaks kunagi koos pojaga NBA-s mängida.

Samal ajal tõdes ta oma peagi välja tuleva telesaate "The Shop" treileris, et kahetseb pojale sellise eesnime valimist, sest see paneb võsukesele peale ebaausalt suure pinge - kõik ootavad nüüd, et ka LeBron juuniorist saaks üks korvpalliajaloo paremaid mängijaid.

"Kahetsen siiamaani just seetõttu seda, et andsin oma 14-aastasele pojale oma eenime. Kui mina üles kasvasin, ei olnud mul isa, nii et mõtlesin kogu aeg: kui kord lapse saan, ei pane ma talle mitte ainult oma nime, vaid teen kõike, mida minu isa ei teinud."