LeBron James teeb usinasti telefonikõnesid ja soovib kokku panna uut NBA supertiimi

“LeBron James teeb oma tavapäraseid asju. Ta helistab regulaarselt mängijatele, kellega ta tahab koos mängida,“ sõnas ühe idakonverentsi võistkonna peamänedžer Southern California News Groupile.

Kihlveokontorite hinnangul on James praeguse seisuga liitumas kõige tõenäolisemalt Los Angeles Lakersiga. Clevelandiga uuesti lepingu sõlmimine tundub ebatõenäoline. Siiski on klubi peamänedžer Koby Altman kinnitanud, et neil on Jamesiga käimas tõeliselt hea dialoog.

Jamesi suureks sooviks on kokku panna tiim, millega oleks võimalik heidelda Golden State Warriorsiga. Nii ongi James võtnud ühendust hea sõbra Chris Pauli, Oklahoma City Thunderist lahkuva Paul George'i ning San Antonio Spursis rahulolematu olnud Kawhi Leonardiga.