Valitseva NBA meistri Cleveland Cavaliersi liidril LeBron Jamesil sai viimaks mõõt täis ning mees nähvas telekanali TNT ülipopulaarses saates "Inside the NBA" teda pidevalt kritiseerivale Charles Barkleyle vastu.

Sõnakas Barkley on Jamesi tema karjääri jooksul mitmel korral avalikult kritiseerinud ning viimati nimetas 53-aastane endine tippmängija, 1993. aasta NBA kõige väärtuslikum mängija Cavaliersi liidrit kohatuks virisejaks, sest James soovib, et tiimi juhtkond meeskonda klassiga vahetusmängujuhi võrra täiendaks.

"Cleveland on talle andnud kõik, mida ta on tahtnud. Meeskond maksab oma mängijatele NBA ajaloo kõige suuremat kogupalka. Eelmisel suvel tahtis LeBron, et lepingu saaks J.R. Smith - ja meeskond tegi seda. Nad sõlmisid lepingu Iman Shumpertiga. Võistkonda toodi Kyle Korver. Kas ta tahab kõiki parimaid mängijaid endale, sest ei taha ise võistelda? Ta on imeline mängija ja nad on tiitlikaitsjad," rääkis Barkley telesaates.

James otsustas enda kaitseks välja astuda. "Ta on vihkaja," sõnas 32-aastane pallur ESPNile. "Mis teeb selle, mida ta ütleb, usaldusväärseks? See, et ta on televiisoris?"

"Ma ei lase tal enda karjääri sedaviisi disrespekteerida. Mina ei ole see, kes on kunagi teise inimese aknast välja visanud, lapsele pähe sülitanud või Las Vegases võlgu jäänud. Ma pole kunagi öelnud, et ma ei ole eeskuju. Ma pole kunagi Tähtede mängu nädalavahetusele alles pühapäeval kohale ilmunud, sest olin Vegases pidutsemas," põrutas James, viidates Barkley enda skandaalsele minevikule.

"Kõik, mida olen kogu oma karjääri teinud, on olnud NBA õiglane ja aus esindamine. Neliteist aastat - ja mitte kunagi ei ole ma pahandustesse sattunud. Olen korvpalli austanud. Kirjutage seda."