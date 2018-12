LeBron James: sain 2016. aastal aru, et olen läbi aegade parim mängija

Jamesi sõnul jõudis ta sellele arusaamisele 2016. aasta finaalide järel, kui tema juhitud Cleveland Cavaliers vormistas ühe NBA ajaloo suurima üllatuse, alistades finaalis Golden State Warriorsi mängudega 4:3. Sealjuures oli põhihooaja rekordilise 73 võiduga lõpetanud Warriors finaalseeriat nelja mängu järel 3:1 juhtimas ning otsustav seitsmes mäng peeti nende koduväljakul.

Otsustavatel hetkedel säras ka James, kes pani Andre Iguodalale kulbi, mida on hiljem nimetatud ka korvpalliajaloo vägevaimaks. Cavaliersi võiduga lõppes ühtlasi Clevelandi linna kurb seeria - ühelgi suurel spordialal polnud selle linna meeskonnad üle 50 aasta tiitlit võitnud.

"See esimene emotsioonilaeng lõpuvile järel... Kõik nägid seda, ma nutsin. See oli kogu selle 52 aasta eest, mis Clevelandi spordis seljataha jäi," rääkis James.

"Kui lõpetasin, mõtlesin endale - see saavutus tegi sinust läbi aegade parima mängija. Kõik rääkisid, kuidas nad [Warriors] on läbi aegade parim meeskond, mis kokku pandud - ning me tulime nende vastu sellisel viisil kaotusseisust välja. Sain aru, et tegin siis midagi tõeliselt erilist."

