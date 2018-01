LeBron James nimetas Griffini klubivahetust tööõnnetuseks

Cleveland Cavaliersi korvpallitäht LeBron James oli üllatunud, et viimased kaheksa ja pool aastat Los Angeles Clippersi ridadesse kuulunud Blake Griffin siirdus ootamatult Detroit Pistonsisse.

Griffiniga koos lähevad Pistonsisse Willie Reed ja Brice Johnson. Clippers saab omakorda vastu Avery Bradley, Tobias Harrise ja Boban Marjanovići ning kaks draftivalikut.

"Ta mängis seal (Clippersis) üheksa hooaega. Tal oli pikaajaline leping. See on kahetsusväärne tööõnnetus, kuid selline on äri," kommenteeris James Griffini üleminekut.

Ühtlasi astus James mängijate kaitseks välja. "Kui korvpallur vahetatakse teise tiimi, tehakse seda meeskonna huvides. Kui aga mängija lahkub, arvatakse, et ta pole lojaalne ja ta on madu. Selline on üldine arusaam," lisas James.

Nii Detroit kui Clippers asuvad hetkel oma konverentsis 9. kohal.