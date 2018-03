LeBron James kulutab enda vormis hoidmiseks müstilisi summasid

Maailma üheks kõigi aegade parimaks korvpalluriks peetav LeBron James on 33-aastasena jätkuvalt domineeriv. Kuidas ta seda suudab?

Toetudes Jamesi sõbra ja äripartneri Maverick Carteri infole investeerib kolmekordne NBA meister enda vormis hoidmiseks meeletult aega ja raha, vahendab portaal Sportando. Suures plaanis ulatuvad keha töökorras hoidmise kulud 1,5 miljoni dollarini aastas.

Carteri sõnul kasutab James krüoteraapiat ehk vedelal lämmastikul baseeruvat külmaravi, hüperbaarseid kambreid, NormaTec jala saapaid ning teisi võtteid, et edendada optimaalset jõudlust ja taastumist. Jamesil on isiklikud kokad ja treenerid. Ta jälgib kindlat rutiini ning ranget dieeti.

Vanuses 33 on LeBron James tegemas ühte oma parimat hooaega. Tema põhihooaja keskmised näitajad on 27,5 punkti, 9,1 korvisöötu ja 8,6 lauapalli. Kas ta on teel viienda MVP-tiitli poole?