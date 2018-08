LeBron James kritiseeris Donald Trumpi

NBA korvpallitäht LeBron James süüdistas USA presidenti Donald Trumpi rasside vaheliste lõhede suurendamises.

"Ma usun, et meie president püüab suurendada lõhet erinevate rasside vahel," sõnas kolmekordne NBA meister intervjuus CNN-ile. "Trump on hakanud kasutama sporti selleks, et meid lahutada ja seda mina ei mõista. Tänu spordile sattusin ma ise üldse esimest korda kokku valgenahalise inimesega."

Trump on korduvalt kritiseerinud ameerika jalgpalliliiga NFL-i mängijaid, kes põlvitasid USA hümni ajal, et juhtida tähelepanu riigis valitsevale sotsiaalsele ebavõrdsusele.

LeBron James on ka varasemalt kritiseerinud Trumpi käitumist ning avaldanud toetust hümni ajal põlvitavatele sportlastele.

"Ma ei istuks kunagi Trumpiga ühe laua taha," vastas James küsimusele, mis ta ütleks Trumpile, kui tal oleks võimalus presidendiga koos maha istuda. "Barack Obamaga vestleksin küll."