LeBron James karjääri lõpetamisest: otsustavaks faktoriks saavad lapsed

NBA superstaar LeBron James tunneb 33-aastaselt, et ei ole veel oma pikale karjäärile joont alla tõmbamas.

USA Todayle antud intervjuus tõdes James, et tunneb end hetkel hoolimata tänapäeva korvpallis pretsedenditust koormusest suurepäraselt ning tema keha ei anna veel signaale, et oleks aeg lõpetada.

"Mul on veel liiga palju ketse, mida müüa," muigas kossutäht. "Ainus asi on selles, et mu lapsed saavad üha vanemaks ning see on üks aspekt, mis mind takistab nii kaua mängimast, nagu ma ise tahaksin. Mul on 13-aastane poeg LeBron jr, kes käib seitsmendas klassis ning on ka paganama hea korvpallur. Ma jään pidevalt tema mängudest ilma."

Lisaks vanimale pojale on Jamesil veel kaks last - 10-aastane poeg Bryce ja kolmeaastane tütar Zhuri. "Minu issi-pool lööb vahel välja. See saab otsustavaks ka selle juures, kaua ma lõpuks mängin."

Paljud korvpallisõbrad loodavad, et James mängib NBA-s nii kaua, et saab ühel hetkel koos pallida oma pojaga.