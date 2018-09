LeBron James avaldas oma lemmikkorvpalluri

"Ta (Nowitzki) on lihtsalt hämmastav. Ta on üks mu suurimaid lemmikuid, kellega olen kunagi koos korvpalli mänginud," sõnas James 40-aastase sakslase kohta, kirjutab 247sports.com.

"See, mida ta suudab oma kasvu juures teha, on märkimisväärne. Tema visketäpsus, söödud, lisaks tema lojaalsus, mida ta on aastatega näidanud... Ta on tõeline professionaal," kiitis James Dallas Mavericksi mängumeest.

"Tundub, et Dirk on mängija, kes muutub iga aastaga paremaks. Isegi kui ta on mõne näitaja osas pisut tagasi andnud, siis on välja löönud uued aspektid, milles ta on väga efektiivne ja oma meeskonnale ülimalt suureks toeks," lisas James.

Nowitzki on Maverickis mänginud juba alates 1998. aastast.