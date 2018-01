LaVar Ball viskab õli tulle: Steve Kerr on treenerite Milli Vanilli

Uskumatu suuvärgiga LaVar Ball, kes sai näidiskohtumises juhendada Prienai Vytautase meeskonda, esines kriitilise avaldusega Golden State Warriorsi peatreeneri Steve Kerri aadressil.

Kerr oli varasemalt sotsiaalmeedias teada andnud, mida ta arvab Ballide ümber toimuvast tsirkusest.

Ball leidis olevat õige aja vastukäiguks. Tema juhendatud Prienai alistas näidiskohtumises Leedu esiliiga klubi Jonava 151:120 ning selle foonil võis hakata paugutama. Ball võrdles Kerri kunagise popduo Milli Vanilliga, kellel oli küll atraktiivne välimus, aga laulda nad ei osanud. Nende eest laulsid lugusid sisse hoopis teised inimesed.

"Igaüks võib olla treener. Vaadake Steve Kerri, ta on treenerite Milli Vanilli. Mida ma silmas pean, on see, et igaüks võib võita, kui sul on kasutada õiged "hobused". Vahetevahel tähendab parim treeneritöö seda, et tuleb võimalikult vähe sekkuda. Kuidas sa juhendad Kevin Duranti, Stephen Curryt, Drymond Greene´i ja Klay Thompsoni? Kas sa tead kuidas sa neid juhendad?" viskas Ball õhku filosoofilise küsimuse ja kohe ka vastas: "Sa ei tea. Pööra selg ja võimalda neil teha, mida nad tahavad teha. Ja nii kui nad võidavad tiitli, on kõik õhinas "Oh, ta on suurepärane treener!". See tiim pandi kokku Marc Jacksoni poolt, Kerr hüppas poolel teel sadulasse ja riisub kogu tunnustuse. Seepärast ma nimetangi teda treenerite Milli Vanilliks."





Olgem ausad, et mingi iva on jutus sees. Aga samas vaadake, kes räägib. Mida teab LaVar Ball treeneritööst ja korvpallist tervikuna, kui me võrdleme teda Steve Kerriga. Mitte midagi.