Läti snaiper jäetakse NBA tähtede mängu viskevõistluselt ebaõiglaselt kõrvale?

Bertans on tänavu 45 mänguga teele saatnud 187 kaugviset, millest rõnga on läbinud 92 - see teeb tema tabavusprotsendiks muljetavaldava 49,2, mis on kogu NBA parim näitaja. Sellest hoolimata ei ole talle saadetud kutset viskevõistlusel osalemiseks.

"Mulle öeldi, et Davis Bertans tahtis viskevõistlusel osaleda, aga talle öeldi ära - olla väidetud, et ta ei viska piisavalt palju peale. Imelik, sest võin vanduda, et võistlusel osaleb vähemalt kaks mängijat, kes samuti palju ei viska..." kirjutas Twitteris Spursi tegemisi kajastav ajakirjanik Jabari Young.

Young viitas mõistagi Seth Curryle ja Dirk Nowitzkile, kes viskevõistlusel üles astuvad. Curry ja Nowitzki osalemine põhineb aga suuresti muudel alustel: Nowitzki puhul (kolmesed sel hooajal 14/49) on tegemist sisuliselt austusavaldusega, Seth Curry puhul mängib rolli tõsiasi, et korraldajad plaanivad vendade Curryde kodulinnas Charlotte'is toimuval võistlusel Sethi ja Stepheni omavahel vastamisi panna. Tõele au andes võiks Seth Curry oma protsendi poolest ka ilma selletagi vabalt "kvalifitseeruda" - 131 kaugviskest tänavu 63 tabanud Curry hoiab 48,1 protsendiga Bertansi järel edetabelis teist kohta.

Viimasel viiel aastal on viskevõistlusel osalenud kaheksa mängijat. Seni on osalejatena kinnitatud Stephen ja Seth Curry, Dirk Nowitzki, Buddy Hield ja Damian Lillard, seega tuleb kõigi eelduste kohaselt nimekirja lisa.

So I’m told Davis Bertans wanted to participate in the #NBAAllStarGame2019 3-Pt contest, but got stiffed... apparently told he didn’t shoot enough of them... weird because I swear there are at least 2 guys in the contest who doesn’t either 🤷🏿‍♂️ #Spurs @TheAthleticNBA