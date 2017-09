Lakers saatis kaks Kobe Bryanti särginumbrit pensionile

Terve karjääri Lakersis mänginud 39-aastane Bryant riputas ketsid lõplikult varna eelmise aasta aprillis. Mõistagi on viiekordne NBA tšempion ka Lakersi kõigi aegade suurim punktikütt - ameeriklase arvele kogunes 20 hooajaga 33 643 punkti, mis on profiliiga ajaloo kolmas näitaja.

"Ma olen alati sellest unistanud, et ka minu number jõuaks kord Lakersi halli lae alla, kuid ma ei osanud ette kujutada, et neid pannakse sinna lausa kaks," sõnas 1996. aastal Lakersi eest debüüdi teinud Bryant.

Pidulik tseremoonia leiab aset 18. detsembril, mil Lakers võõrustab Golden State Warriorsi.

