LA Lakers on valmis tähtmängija eest loovutama kolmandiku meeskonnast

Lakers on juba teinud New Orleans Pelicansile pakkumise, kus Davise eest ollakse nõus loovutama neli mängijat ning ühe tulevase drafti esimese ringi valikuõiguse. Mängijatest mahusid vahetuskauba paketti Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Rajon Rondo ja Michael Beasley, vahendab ESPN.

Davis on 2012. aasta drafti esimene valik ja seni mänginud vaid New Orleansis. Ta on kolmel hooajal valitud NBA esimesse viisikusse ja kuuel korral pääsenud NBA Tähtede mängule. Davise seitsme hooaja keskmised näitajad on 23,4 punkti ja 10,3 lauapalli.

USA koondisega on 25aastane Davis tulnud olümpiavõitjaks (2012) ja maailmameistriks (2014).

NBA üleminekute aken on avatud tuleva nädala neljapäeva ehk 7. veebruarini.