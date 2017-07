Kyrie Irvingu saaga võttis järgmise pöörde: mängija ei vasta Cavaliersi kõnedele

Cleveland Cavaliersi mängujuhi Kyrie Irvingu saaga jätkub: pärast seda, kui mehe soov klubi vahetada tuli avalikuks, ei vasta Irving tiimi juhtkonna inimeste kõnedele.

USA meedia väitel oli 25-aastane mängujuht Cavaliersi juhtidega üle-eelmisel nädalal kohtunud ning kõigi üllatuseks palunud, et ta mõnda teise meeskonda vahetataks.

Väidetavalt soovib Irving olla tiimis valik number üks - peamiste eelistustena oli pallur lauale asetanud San Antonio Spursi, New York Knicksi, Miami Heati ja Minnesota Timberwolvesi, kuigi Cleveland võib ta vahetada ükskõik millisesse meeskonda hoolimata palluri enda soovidest.

Irvingu käitumise avalikuks tulemise ajast saati on kogu NBA suvine möll käinud just tema ümber - kas Cleveland otsustab ta enne uue hooaja algust "rahaks teha" või endale jätta? Kuna teised meeskonnad on Irvingu situatsioonist teadlikud, vähendab see kahtlemata väärtust, mille Cavaliers tema vastu tagasi võiks saada.

Väidetavalt on Irvingu käitumisest šokeeritud ka Cavaliersi liider LeBron James, kelle tuleviku kohal on samuti suured küsimärgid - kõik märgid näitavad praegu, et James lahkub tuleva hooaja järel Clevelandist ning siirdub hoopis Los Angeles Lakersisse.