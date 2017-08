Kyrie Irvingu ja Isaiah Thomase vahetustehing ei lähegi läbi? Cavaliers võib teha ootamatu takistuse

Teisipäeva õhtul läbi läinud vahetustehing NBAs, mis viis Kyrie Irvingu Cleveland Cavaliersist Boston Celticsisse ning Isaiah Thomase Cavaliersi, ei ole veel ametlikuks ja lõplikuks saanud - ning USA meedia kirjutab, et Cavaliersil on võimalik sellele veel veto peale panna.

Nimelt on probleemseks kohaks saanud Thomase tervis. 28-aastane mängujuht tegi mullu küll tõeliselt hiilgava hooaja, kuid puusavigastus lõpetas tema play-off'i varakult ning ilmselt peab ta vahele jätma ka uue korvpalliaasta alguse.

Kuigi Cavaliers seda mõistagi vahetuse tegemise ajal teadis, väidab meeskond, et Thomase meditsiinilise ülevaatuse käigus selgus, et tema vigastus on märksa tõsisem kui Boston neile esialgu avaldas. Seetõttu soovib LeBron Jamesi meeskond Celticsilt kompensatsiooniks veel mõnda "suhkrutükki" - seda kas mõne noormängija või draftivaliku näol. Vastasel juhul ähvardab Cavs tehingu tühistada.

Celtics kavatseb aga väidetavalt Clevelandi blufi läbi hammustada - nemad on kindlad, et jagasid Thomase seisundi kohta adekvaatset infot ning ei kavatse "väljapressimisele" alluda.