Kuulujutt: NBAs läks napilt lörri supertehing, mis oleks LeBron Jamesi, Carmelo Anthony ja Paul George'i ühte tiimi saatnud

NBA drafti eel, ajal ja järel on meeskondade jaoks kibe vahetustehingute tegemise aeg. Väidetavalt oli laual ka üks tõeline superdiil, mille tulemusena oleks Cleveland Cavaliers saanud lisaks LeBron Jamesile ja Kyrie Irvingule endale ka Carmelo Anthony ja Paul George'i!

Tehingu täpseid detaile pole avalikustatud, kuid väidetavalt oli tegu koguni viie meeskonna ühise tehinguga. Hetkel mängib Anthony New York Knicksis ja George Indiana Pacersis.

Diili nurjas aga üks asjaolu: nimelt ei olnud ükski tehinguga seotud tiim valmis endale vastutasuks saama Cavaliersi suurt äärt Kevin Love'i, mistõttu jäävadki nimetatud pallurid vähemalt praeguseks oma tiimidesse.

Nii Anthony kui George'i olukorrad on hetkel aga ärevad: Anthonyt soovib Knicks juba pikemat aega maha parseldada, kuid mehe lepingus sisaldub punkt, mis annab talle võimaluse ebasobivatele tehingutele veto panna. George, kelle lepingus algab viimane hooaeg, on aga väidetavalt kosilastele mõista andnud, et soovib liituda Los Angeles Lakersiga.