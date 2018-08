KUULA JA IMESTA | Lakers on Lonzo, mitte LeBron Jamesi tiim

Los Angelese raadiojaamale Power106 FM antud usutluses hakkas LaVar Ball naeruvääristama saatejuhi sirgjoonelist väidet, et LeBron Jamesi tulekuga võiks hakata Lakersit kutsuma LeBroni tiimiks. Tegemist on siiski liiga neljakordse MVP-ga ja kolmekordse NBA meistriga.

"Kuidas see saab olla LeBroni tiim, ta pole siinkandis kasvanud," võttis Ball tuurid üles. "See on Lonzo tiim! Me olime juba siin kui LeBron tuli," pani Ball asjad lõplikult paika.

Lisaks sõnas ohjeldamatu keelepruugiga eneseimetleja, et Lonzol ja LeBronil pole üksteiselt midagi õppida. Nad peavad lihtsalt koos mänge võitma.

Lonzo Ball on mänginud NBA-s ühe hooaja. Mullu Lakersi särgis 50 kohtumist, kus keskmisteks näitajateks olid 34 minutit, 10,2 punkti, 7,6 korvisöötu ja 6,0 lauapalli.