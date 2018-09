Kummaline tüli võib NBA-s viia suure vahetustehinguni

USA meedia kohaselt on Butleri suhted meeskonna peatreeneri Tom Thibodeau ja Wolvesi tähtmängija Karl-Anthony Townsiga viimasel ajal tuntavalt jahenenud ning seetõttu on Butler esitanud Wolvesile palve ta mõnda muusse tiimi vahetada.

Tüli põhjuseks on suuresti Butleri keeruline iseloom. Oma karjääris vaid tänu roppraskele tööle nii kaugele jõudnud Butler nõuab samasugust pühendumist ja töötahet ka kõigilt tiimikaaslastelt ning võib olla tihti põikpäine: see viis tema lahkumisele Chicago Bullsist, nüüd on sama juhtumas ka Timberwolvesis. Towns ja teine tiimi noor tähehakatis Andrew Wiggins on aga loomult mugavamad inimesed, mistõttu ongi Butler nendega raksu läinud.

Kuna Minnesota sõlmis värskelt Townsiga uue ja suure lepingu - viis aastat, 190 miljonit dollarit -, on selge, keda meeskond ise oma tulevikunäona näeb. Butlerile see ei passi.

29-aastase Butleri leping lõpeb algava hooaja lõpus, mistõttu on Wolves nüüd otsuse ees: kui Butler mõnda muusse meeskonda vahetada, ei oleks seetõttu vastu saadav materjal ilmselt väga väärtuslik; Butleri tiimi jäämise korral jäädaks temast aga ilmselt ilma mingisuguse vastutasuta ilma. Pealegi ei tule see sisekliimale kasuks, kui nii avalikult teistega tülli läinud mees tiimi jääks.