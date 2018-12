Kreeka korvpallitäht Giannis Antetokounmpo avaldas üllatava tõe treenimise kohta

"Ma ei saa suvel kellegagi koos treenida ning paar kuud hiljem juba tema vastu mängida," sõnas kreeklane väljaandele The Athletic. "See on minu jaoks imelik. Paljude teiste mängijate jaoks on see normaalne, kuid minu jaoks ebamugav. Ma ei taha treenida suvel koos teiste vastastega."

"Ma ei taha, et mu vastased mind sõbraks peaksid," lisas 24-aastane Antetokounmpo. "Minu arust kasutas Kevin Durant ära olukorda, kui ta treenis koos LeBron Jamesiga. Durant võttis mitmed Jamesi mõtted omaks ning kasutas neid tema enda vastu. Ma ei taha, et minuga sama juhtuks."

Antetokounmpol on Bucksi ridades käsil suurepärane hooaeg, visates keskmiselt mängus 26,8 punkti, võttes 13 lauapalli ning andes 6 resultatiivset söötu. Bucks hoiab NBA idakonverentsis teist kohta.