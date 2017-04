Kreeka koondislane tegi NBA põhiturniiril mitmekülgse statistikaga ajalugu

22-aastane Milwaukee Bucksi ääremängija oli 1832 punktiga tabelis 14., 698 lauapalliga 15., 433 resultatiivse sööduga 19., 131 vaheltlõikega 8. ja 151 blokiga 5.

Bucks lõpetas põhiturniiri idakonverentsis kuuendana ja kohtub play-off'is kolmanda asetusega Toronto Raptorsiga.

Giannis Antetokounmpo is the FIRST player in NBA history to be Top 20 for Points, Rebounds, Assists, Steals, and Blocks in a single season. pic.twitter.com/JApxqyegvH— Doctor NBA (@DoctorNBA) April 12, 2017