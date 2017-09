Korvpallitäht LeBron James nimetas Trumpi hulguseks

USA korvpalliringkondades kütab kirgi USA presidendi Donald Trumpi tänane otsus tühistada NBA meistrile Golden State Warriorsile saadetud küllakutse.

President tegi sellise otsuse pärast seda, kui Warriorsi täht Stephen Curry vihjas, et ei soovi Trumpiga kohtuda.

"Ma ei taha minna, sest see käib minu veendumuste vastu. Mul puudub austus seal olevate inimeste vastu," teatas Curry avameelselt.

Trump andis täna vastulöögi, kirjutades Twitteris: "Valgesse Majja tulekut peetakse meistermeeskonna jaoks suureks auks. Stephen Curry kõhkleb ja seetõttu on kutse tühistatud."

Presidendi säuts ei jäänud NBA staarkorvpalluritel mõistagi märkamata ning omapoolse vastuse on andnud juba nii Chris Paul kui LeBron James.

Houston Rocketsi mees Paul küsis: "Miks president keskendub hetkel, kui riigis toimub nii palju tähtsaid asju, just sellele, kes tema ees põlvitab ja Valgesse Majja tuleb?"

Kevadel finaalis mänginud Cleveland Cavaliersi korvikütt James põrutas omalt poolt: "Kuule, hulgus! Curry juba ütles, et ta ei tule! Seega pole ka mingit kutset. Valge Maja külastamine oli suur au kuniks sina välja ilmusid!"





With everything that's going on in our country, why are YOU focused on who's kneeling and visiting the White House??? #StayInYoLane

— Chris Paul (@CP3) September 23, 2017





U bum @StephenCurry30 already said he ain't going! So therefore ain't no invite. Going to White House was a great honor until you showed up!

— LeBron James (@KingJames) September 23, 2017