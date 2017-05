Kõnekad säutsud NBA hooajast: rohkelt ebareaalseid numbreid, laulu, tantsu, neetud lätlased ja presidendiproua pealtpanek

Russell Westbrook andis kohe hooaja algul tormihoiatuse, aga siis ei osanud keegi aimata, et ta lööb üle löömatuna tundunud ühe hooaja kolmikduublite rekordi. Enam kui pool sajandit tagasi tegi 41 kolmikduublit hooajaga Oscar Robertson, Westbrook tegi ühe rohkem. Pooltes mängudes kolmikduubel...

Hooaja keskel olid kolmikduublite seisud veel selgelt kunagise supertähe "The Big O" kasuks. Aga Westbrook pani käiku juurde ja tema põhihooaja keskmisteks näitajateks kujunes 31,6 punkti ; 10,7 lauapalli ja 10,4 korvisöötu.

With his next triple-double, Russell Westbrook will have the most triple-doubles in a season since Wilt Chamberlain had 31 in 1967-68. pic.twitter.com/d7wAUjhg1r— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 13, 2017