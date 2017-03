Eelmisel kevadel korvpallikarjääriga lõpparve teinud Kobe Bryanti abikaasa Vanessa avaldas oma Instagrami kontol, kui pikk tema mees tegelikult paljajalu on.

Kui aastaid on Bryanti pikkuseks ametlikult märgitud kuus jalga ja kuus tolli (198 cm), siis Vanessa sõnul on mees tegelikult mõnevõrra lühem.

"Kuna nii paljud inimesed küsivad seda, siis lõbus fakt: mina olen viis jalga ja neli tolli (163 cm - toim) ja Kobe on kuus jalga ja 4,75 tolli, kui täpne olla (195 cm - toim). Ma tean seda, kuna arvasin kohe, et ta ei ole tegelikult nii pikk kui teadustajad ütlevad ning mõõtsin ta paljajalu üle. Oma Nike'idega on ta aga kuus jalga ja kuus tolli," kirjutas Vanessa Bryant Instagramis, kuid nüüdseks on postitus eemaldatud.

NBAs on korvpallurite pikkuste ketsides mõõtmine tavaline ning tihtipeale võibki nende tegeliku kasvu teadasaamiseks ametlikust näitajast kolm-neli sentimeetrit lahutada. Näiteks on Bryantiga sama pikk ka kõigi aegade parim korvpallur Michael Jordan, kuigi ka tema ametlikuks pikkuseks märgiti 6'6.