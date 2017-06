Knicksi fännid said oma tahtmise: legendaarne Phil Jackson vallandati

New York Knicksi fännide jaoks on täna suur rõõmupäev: meeskond teatas täna klubi presidendi, mängija ja treenerina kokku koguni 13 korda NBA meistriks tulnud Phil Jacksoni vallandamisest.

Alates 2014. aasta märtsist Knicksi meeskonda juhtinud 71-aastane Jackson kukkus oma töös kolinal läbi, läks tülli tiimi staarmängijate Carmelo Anthony ja Kristaps Porzingisega ning ei saanud läbi ka fännidega. Kõige selle tõttu otsustas klubi omanik James Dolan Jacksoni ametist vabastada.

"Pärast pikka kaalutlemist jõudsime kahepoolselt otsusele, et Knicks liigub edasi erinevat teed mööda," sõnas Dolan.

Jacksonile heideti kõige enam ette seda, et ta ei lasknud meeskonna peatreeneritel teha oma tööd, vaid surus peale "kolmnurgarünnakut", mis talle omal ajal nii Chicago Bullsi kui Los Angeles Lakersi peatreenerina 11 meistritiitlit tõi. Samuti ebaõnnestus ta mitmete mängijatega lepinguid sõlmides - näiteks on tiimi palgalehel veel kolm aastat umbes 18 miljoni dollariga tsenter Joakim Noah, kes on pidevalt hädas vigastustega.