Knicksi fännid on ahastuses: kas Phil Jackson kavatseb tõesti Porzingise maha parseldada?

Niigi vaevatud New York Knicksi fännid on järjekordse emotsionaalse kuristiku veerel: meeskonna ainsat valgusekiirt pika tunneli lõpus, lätlast Kristaps Porzingist, ähvardab vahetustehinguga tiimist lahkumine.

Porzingise ja Knicksi peamänedžeri Phil Jacksoni suhted läksid tõeliselt rappa pärast seda, kui 21-aastane lätlane otsustas hooaja lõpus protesti märgiks traditsioonilise arenguvestluse vahele jätta ning kohe kodumaale lennata.

71-aastane Jackson on küll peatreenerina legend, kuid meeskonna juhtimisega pole ta Knicksis hästi hakkama saanud: lisaks Porzingise saagale on pikalt kestnud ka Carmelo Anthony ümber keerlev hädaolukord: Jackson tahab mängijast lahti saada, kuid ei saa teda minema vahetada, kuna Anthony lepingus sisaldub klausel, mille kohaselt peab ta teda sisaldava vahetustehingu ka heaks kiitma.

Nüüd kirjutab USA meedia, et Knicksi juhtkond on teinud mitmetele teistele meeskondadele kõnesid, et uurida, mida Porzingise vastu vahetades tagasi oleks võimalik saada. See on viinud Knicksi fännid masendusse.

"Mida ta mõtleb? [Meeskonna omanik] Joe Lacob, millal sa juba Phili vallandad?" kirjutab üks Knicksi fänn tiimi fännifoorumis. "See on enam kui hullumeelne... See oleks minu karikas viimane piisk," lisab teine.