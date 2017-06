Knicks vahetab Porzingise hoopis soomlase vastu?

New York Knicksi president Phil Jackson on kaalumas lätlase Kristaps Porzingise vahetamist hoopis soomlase Lauri Markkaneni vastu.

Kuulujuttude kohaselt kohtus klubi president 20-aastase soomlasega isklikult ka esmaspäeval New Yorgis. Knicks omab see aasta draftis kaheskandat valikut ja võivad kaaluda Markkaneni palkamist juhul, kui lätlase teenetest ostustatakse loobuda.

Sellised kõlakad on aga tööle pannud ka tiimi riivalid, kes on imestunud, et Knicks isegi kaaluks Porzingise müümist teise meeskonda.

Pinged lätlase ja NBA tiimi vahel on aga kerikinud haripunkti peale kahte masendavat hooaega Suures Õunas. Porzingis olevat väidetavalt vahele jätnud ka kohtumise klubi juhtkonnaga, kus pidid osapooled arutama mängija tulevikku.

21-aastane lätlane oli meeskonna 2015. aasta drafti neljas valik ja tema keskmised näitajad Knicksis on olnud 16,1 punkti ja 7,3 lauapalli.