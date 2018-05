Knicks palkas peatreeneriks mehe, kes võiks tuua meeskonda LeBron Jamesi

New York Knicksi peatreener David Fizdale

New York Knicksi korvpallimeeskond, mis jõudis NBA-s viimati tiitlivõiduni 1973. aastal palkas peatreeneriks mehe, läbi kelle nähakse võimalust Knicksi meelitada LeBron James.

David Fizdale oli aastatel 2008-2016 Miami Heati abitreener, sinna vahemikku mahtus kaks NBA meistritiitli võitmist (2012, 2013) koos LeBron Jamesiga. Nad on heades suhetes ja üksteisest kõne kaugusel.

Kahel viimasel hooajal juhendas 43-aastane Fizdale peatreenerina Memphis Grizzlies´i meeskonda. Tõsi, lõppev hooaeg jäi poolikuks, kuna ta vallandati. Põhjuseks sassi läinud suhted klubi tähtmängija Marc Gasoliga.

Knicksi jaoks pole raha olnud kunagi probleem ja suurlinna klubile omaselt, ei teki seda probleemi ilmselt ka tulevikus. Et Jamesi jutule saada, on vaja usaldusväärset kõneisikut ja Fizdale sobib sellesse rolli suurepäraselt. Tehingut loodetakse juba sel suvel võis siis äärmisel juhul 2019. aastal.

LeBron Jamesil on Cleveland Cavaliersiga käsil 3-aastane leping, mis kestab kuni 2018/2019 hooaja lõpuni. Küll on seal klausel, et käesoleval suvel saab James soovi korral lepingu katkestada.

David Fizdale on New York Knicksi läbi aegade 29. peatreener.