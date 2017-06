Knciksi peamänedžer Phil Jackson võib täna kinga saada

2014. aastast New York Knicksi peamänedžeri kohuseid täitnud legendaarne treener ja klubijuht Phil Jackson võib täna klubi omanikelt sule sappa saada.

Sellise kuulduse tegi eile teatavaks ESPN-i ajakirjanik Ramona Shelburne, kelle allikate sõnul pole klubi omaniku lähimad nõuandjad enam veendunud Jakcsoni sobivuses ja selleks ametiks vajalikus füüsilises ja vaimses vormis. Teadet Jacksoni teenete loobumisest oodatakse USA aja järgi kolmapäeva varahommikul.

Viimane piisk karikasse oli nädalatagune trall Kristaps Porzingise võimaliku vahetuse ümber. Lätlane on küll jätkuval Knicksi hingekirjas, kuid Jakcson on kahe hooaja vahel teinud aktiivselt kõnesid teistele meeskondadele, et uuida, mida Porzingise vastu vahetades tagasi oleks võimalik saada.

Jacksoni ajastul ehk viimasel kolmel hooajal on Knicksi saldole kogunenud 80 võitu ja 166 kaotust. Ühtegi hooaega pole lõpetatud rohkem kui 32 võiduga. Olukorra parandamiseks vallandati 2015/2016. aasta hooajal peatreener Derek Fisher, kuid uue lootsi Jeff Hornaceki käe all pole tulemused palju paremaks läinud.

Jacksonist loobumiseks tuleb Dolanil temaga leping enneagselt lõpetada, sest uus kaheaastane kontraht sõlmiti alles tänavu aprillis. Väidetavalt kaalus Knicksi omanik James L. Dolan mehele isegi uue viieaastase lepingu pakkumist.