Kevin Durant teeb altruistliku käigu ning loobub Warriorsi heaks hiiglaslikust rahasummast

Äsja oma karjääri esimese NBA meistritiitli võitnud Kevin Durant ei soovi loorberitele puhkama jääda ning tahab võidukalt jätkata - selleks, et Golden State Warriors saaks oma supermeeskonda koos hoida, jättis Durant uut lepingut sõlmides lauale veel enam raha kui esialgu arvati.

Jutud sellest, et Durant võtab Warriorsilt vastu maksimaalsest summast väiksema palga, liikusid juba kuu-poolteist tagasi, kuid nüüd on selge, et finaalide väärtuslikemaks mängijaks valitud Durant jääb ilma peaaegu kümnest miljonist - maksimaalse 34,5 miljoni dollari asemel on tema järgmise aasta palgaks vaid 25 miljonit, kirjutab USA meedia.

Sealjuures oleks Durant olnud nõus vastu võtma veelgi väiksema summa, kui Warriors poleks suutnud Andre Iguodalat jätkama veenda - seda selleks, et tema asemel meeskonda tuua Rudy Gay. Superstaari väiksem tasu jätab Warriorsile palgafondis ruumi, et suurele nelikule veelgi abijõude tuua.

Duranti uue lepingu pikkuseks on kaks aastat, kuid mängijal on võimalik järgmisel suvel teisest aastast lahti öelda ning meeskonnaga uus ja kopsakam kontraht sõlmida.

28-aastane ääremängija sõlmis mõned aastad tagasi Nike'iga hiigellepingu, mis toob talle kümne aasta jooksul sisse koguni 300 miljonit dollarit.