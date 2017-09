Kevin Durant jäi Twitteris piinlikult vahele

Pärast eelmisel suvel Oklahoma City Thunderist Warriorsi siirdumist on paljud fännid süüdistanud meest lihtsama vastupanu teed minemises ning Durant üritas end Twitteris kaitsta, kuid tegi seda kogemata oma ametliku konto alt. Näib, et mehel on tegelikult olemas veel mõni varikonto, mille alt ta enda tegemisi õigustab.

"Austan KD-d väga, kuid andke mulle üks põhjus peale tiitli võitmise, miks Oklahoma Cityst lahkuda," kirjutas üks kasutaja esmalt.

Sellele säutsule vastas Duranti ametlik konto, mis kasutas ootamatult ausat ja sõbramehelikku kõnepruuki. "Talle ei meeldinud see organisatsioon ega peatreeneri Billy Donovani eest mängimine. See meeskond ei olnud eriti hea, seal olid ainult tema ja Russell Westbrook. Mõtle korra: kui Russ sealt ära võtta, siis kui halvad nad oleksid? KD ei saaks selliste kassidega tiitlit võita."

Durant ei ole oma äpardust veel ametlikult kommenteerinud.

KD has secret accounts that he uses to defend himself and forgot to switch to them when he was replying to this guy I'm actually speechless pic.twitter.com/9245gnpa3c