Käesolev NBA põhihooaeg on jõudmas lõpusirge algusesse ning lisaks play-off'ide asetustele võib luubi alla võtta ka mängijate individuaalsed auhinnad. Kes võidab uskumatute statistikate, lõputute kolmikduublite ja muude vägevate saavutuste poolt meelde jääval ühel kõigi aegade kõige vägevamal hooajal kõige väärtuslikuma mängija ehk MVP trofee?

Kõigepealt: pealkirjas olev küsimus ei ole MVP-kandidaatidest rääkiva loo juures tegelikult päris täpne. Spordimeedia hääletab vähemalt paberi peal ikkagi liiga kõige väärtuslikuma mängija, mitte tingimata parima mängija poolt. Loomulikult võib vaidlema jäädagi, kas ja kui palju need kaks omavahel erinevad, kuid lõppkokkuvõttes hinnatakse ikkagi erinevate mängijate esitusi lõppenud põhihooajal. Nimetagem seda selle loo lõikes tinglikult maailma parima korvpalluri auhinnaks.

Vaidlustest rääkides: oi, neid tuleb selle hooaja MVP-st rääkides palju. Nii tihedat, tasavägist ja mitmetahulist konkurentsi ihaldatuimale individuaalsele auhinnale pole NBA näinud aastaid. Tänase seisuga, kui põhihooaega on veel ümmarguselt 15 mängu jagu alles jäänud, on võitjat ennustada ülimalt keeruline: sõelale on jäänud neli suurfavoriiti, kõigi kasuks saaks koostada väga tugevad argumendid.

Tundub isegi mõneti uskumatu, et nelja väljatoodu seas pole Stephen Curryt - meest, kes võitis sama auhinna viimasel kahel hooajal, sealjuures eelmisel aastal esimest korda ajaloos ühehäälselt. Curry pole olnud vigastatud, teinud halba hooaega (keskmiselt 25 punkti mängus) ega mänginud kaotavas võistkonnas - teised on oma taset lihtsalt niivõrd palju tõstnud, samal ajal on Curry pidanud liidrirolli Golden State Warriorsis Kevin Durantiga jagama.

James Harden Foto: Harry How, AFP

Kandidaat nr 1: James Harden, Houston Rockets

Sel hooajal keskmiselt: 29,1 punkti, 7,9 lauapalli, 11,9 resultatiivset söötu, 1,5 vaheltlõiget, 0,5 blokki

Visketabavus: väljakult 44,3%, kaugvisked 35,3%, vabavisked 84,8%

Kihlveokontorid asetavad praeguse seisuga peamiseks MVP-kandidaadiks just Rocketsi 27-aastase tagamehe Hardeni. Sel hooajal uue peatreeneri Mike D'Antoni käe all viskava tagamängija kohalt mängujuhiks liigutatud "Habe" on koos kogu meeskonnaga ületanud isegi kõige optimistlikumate fännide ootused. 46 võidu ja 21 kaotusega liigutakse tugevas Läänekonverentsis kindlalt kolmanda asetuse suunas ning Hardenist on D'Antoni jaoks saanud pisut etem versioon Steve Nashist, kes sama treeneri käe all eelmise kümnendi keskel Phoenix Sunsi ridades kaks MVP auhinda võitis.

Vahepeal nii Los Angeles Lakersis kui ka New York Knicksis põrunud 65-aastane D'Antoni on Rocketsis pannud püsti tõelise rünnakumasina, mis võib heal päeval normaalajaga visata 130-140 punkti, kusjuures Harden on selle kõige juures kesksel kohal. Kaks hooaega tagasi samuti kõvaks MVP kandidaadiks olnud, kuid toona Curryle alla jäänud habemiku arvel on 2016. aasta viimasest päevast ka NBA viimaste kümnendite üks kõige vapustavamaid mänge: New York Knicksi vastu sai ta kirja 53 punkti, 16 lauapalli ja 17 korvisöötu, olles sellega skooritegija või sööduandjana osaline 95 Rocketsi visatud punktis (!!!).

Igapäevase kolmikduubliohuna on Hardeni arvel seni 16 triple-double'it, mis jääb küll Russell Westbrooki näitajatele alla, kuid on sellest hoolimata fantastiline näitaja. Lisaks sellele on Harden tänavu olnud küllaltki viisakas ka kaitses, kus ta viimastel aastatel kõvasti kriitikat on teeninud.

Pooltargumendid: võimas statistika; Rocketsi ootamatult edukas hooaeg; NBA parim sööduandja ning kolmas punktitooja.

Vastuargumendid: võrreldes Leonardiga meeskonna madalam asetus; palju pallikaotuseid.

LeBron James Foto: Troy Taormina, USA Today Sports



Kandidaat nr 2: LeBron James, Cleveland Cavaliers

Sel hooajal keskmiselt: 25,9 punkti, 8,4 lauapalli, 8,9 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget, 0,6 blokki

Visketabavus: väljakult 54,0%, kaugvisked 38,5%, vabavisked 68,2%

LeBron tuletas maailmale eelmise hooaja finaalseerias veenvalt meelde, et kui kätte jõuavad need kõige-kõige otsustavamad heitlused, on just tema see mees, kes on võimeline olema ükskõik millises korvpallimängus parim mängija platsil. Tema võime matše üksikisikuliselt jõuga üle võtta on tänapäeva korvpallis vaat et pretsedenditu ning kuigi 32-aastane James põhihooajal oma jõudu liialt kulutama ei kipu, on tänavu asjad olnud pisut teisiti.

Kogu senise hooaja vältel enda standardite kohta pisut ebakindel olnud Cavs on varasemast enam toetunud just LeBroni vägitegudele ning seda näitab ka mehe mänguaeg - sel hooajal on Clevelandi peatreener Tyronn Lue oma liidri platsile usaldanud keskmiselt 37 ja pooleks minutiks, mida on märksa enam kui kahel eelmisel hooajal.

Kõige selle juures on võimas ka Jamesi statistika: sisuliselt üheksa korvisöötu mängus on saavutus, milleni pole NBA ajaloos varem ükski edurivimängija jõudnud. Ka 8,4 lauapalli märgiks LeBroni vägeva karjääri parimat näitajat. Vanuse ja kogemuse lisandudes on kasvanud ka tema efektiivsus: neljast nominendist on tema viskeprotsendid kõige paremad.

Cavaliers on samal ajal oma muredele vaatamata liikumas põhihooajal oma teise järjestikuse Idakonverentsi esikoha poole ning on suurfavoriit kolmandat hooaega järjest finaalidesse jõudmisele. LeBroni jaoks oleks see juba seitsmes hooaeg järjest nii kaugele jõuda - on uskumatu, et tema keha aastast aastasse nii suurele koormusele on vastu pidanud.

Pooltargumendid: suurepärane efektiivsus rünnakul; Idakonverentsi esikoht; vaimustav esitus mulluses finaalseerias, mis hääletajaid kahtlemata mõjutab.

Vastuargumendid: Hardeni ja Westbrooki parem statistika; Hardeni ja Leonardi edukamad meeskonnad.

Kawhi Leonard Foto: ELSA, AFP



Kandidaat nr 3: Kawhi Leonard, San Antonio Spurs

Sel hooajal keskmiselt: 26,3 punkti, 5,9 lauapalli, 3,4 resultatiivset söötu, 1,8 vaheltlõiget, 0,7 blokki

Visketabavus: väljakult 48,5%, kaugvisked 38,2%, vabavisked 89,5%

Tim Duncani lõpetamise järel on San Antonio meeskonna võtmed igas mõttes usaldatud 25-aastasele Kawhi Leonardile. Eelmisel kahel hooajal NBA parimaks kaitsemängijaks valitud väike äär on iga hooajaga ka ründeosakonnas paremaks läinud ning tänavu võib juba täie kindlusega öelda, et tegu on liiga absoluutsesse eliiti kuuluva skoorijaga, kes meenutab oma rünnakuarsenalilt kohati Kobe Bryanti ja Michael Jordani segu, kusjuures tagasihoidliku iseloomuga Leonard on mõlemast eelmainitud legendist tunduvalt parem viskaja.

Leonardi suurimaks trumbiks on aga tema mitmekülgsus - ning seda mitte kolmikduubeldamise, vaid kaitsemängu mõttes. Laialdase arvamuse kohaselt on Spursi liider hetkel maailma parim "mõlemal-pool-väljakut" mängija, kes on absoluutne tipp nii kaitses kui rünnakul. Õhtust õhtusse vastaste parimaid skooritegijaid valvata ja samal ajal ka oma tiimi rünnakut vedada ei ole sugugi lihtne ülesanne, kuid Leonard saab sellega eeskujulikult hakkama. Heaks näiteks on eelmisel esmaspäeval toimunud duell Spursi ja Rocketsi vahel, mille lõpu Leonard mõlemal pool platsi ära otsustas:

Leonardi kandidatuuri ehk suurimaks tugevuseks on aga Spursi edu. Meeskond, kes suudaks Gregg Popovichi käe all 50 võiduni jõuda ilmselt ka Rakvere Tarva koosseisuga, on tänavu liikumas isegi paremas tempos kui staaridest kubisev Warriors ning on küllaltki võimalik, et kuu aja pärast saadakse üllatuslikult endale ka põhihooaja võiduga kaasnev koduväljakueelis kogu play-off'iks. Vaadates seda, millised pallurid Leonardil Spursis põhitegijatena abiks on - LaMarcus Aldridge ning vananevad Pau Gasol ja Tony Parker -, jõuab kohale, millise tööga on Kawhi tänavu hakkama saanud.

Pooltargumendid: neliku pika puuga parim kaitsemängija;, Spursi fantastiline põhihooaeg; suurepärane efektiivsus rünnakul.

Vastuargumendid: ei ole teistega võrreldes tugev lauavõitleja ega söödujagaja; vaiksest iseloomust tingitult ei ole veel saanud nii suureks "nimeks".

Russell Westbrook Foto: Rob Carr, AFP



Kandidaat nr 4: Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder

Sel hooajal keskmiselt: 31,8 punkti, 10,3 lauapalli, 10,6 resultatiivset söötu, 1,6 vaheltlõiget, 0,4 blokki

Visketabavus: väljakult 41,9%, kaugvisked 33,3%, vabavisked 84,1%

Härra Kolmikduubel on ära tegemas seda, mida Kevin Duranti Thunderist lahkumise järel mõned fännid naljaga pooleks välja pakkusid: teise mängijana ajaloos on Westbrookil võimalus kogu hooaja keskmistest numbritest kolmikduubel kokku panna.

Pole kahtlustki, et maagiliste numbriteni jõudmine on Westbrooki plaan olnud oktoobrikuust saati. Ehk isegi pisut ootamatult on sellega kaasnenud ka Thunderi suhteliselt korralik hooaeg - 38 võitu ja 29 kaotust annavad neile Läänekonverentsis hooaja lõpuks ilmselt kuuenda asetuse. Ja seda meeskonnana, kes kaotas suvel ühe viiest maailma parimast mängijast. 28-aastane mängujuht ise saab rinna kummi ajada, viidates statistikale: mängudes, kus ta on kogunud kolmikduubli, on Thunder võidu saanud 82 protsendil kordadest. Võrdluseks: kohtumistest, kus Westbrook on piirdunud vähemaga, on Thunder võitnud vaid 32 protsenti.

Westbrooki sel hooajal mängimas vaadata on lihtsalt midagi erilist. Tema stiil võib konservatiivsemate kossusõprade jaoks olla lausa tabu, kuid selle vaatemängulisust on võimatu eitada. See, millise kiiruse, jõu, võimsuse, intensiivsuse ja vastupidavusega Westbrook mängib, on lihtsalt võrreldamatu. Tüüpiline Thunderi rünnak võib välja näha selline: Westbrook korjab kaitselauapalli, lülitab oma reaktiivmootorid tööle ning tuiskab peatamatu energiapallina ühest väljaku otsast teise, jättes seljataha kõik viis vastasmängijat. Viimati suutis kiirrünnakutel mängust mängu nii võimas olla LeBron James Miami Heati aegadel.

Kõige selle juures on Westbrooki suureks miinuseks see, et tihtipeale üritab ta mängu liiga palju enda peale võtta. Tema usage rate (väljund, mis näitab, kui mitu oma tiimi rünnakutest antud mängija 40 minuti kohta kas pealeviske, vabavisete teenimise, resultatiivse söödu või pallikaotusega lõpetab) on hetkel 42,3, mis lööks selle valla rekordi pika puuga üle - senine tippmark 38,7 on hooajast 2005/06 Kobe Bryanti käes. See oli hooaeg, kui Bryant tegi oma kuulsa 81 punkti esituse ning viskas keskmiselt üle 35 silma mängus.

MVP saamiseks ei pruugi aga kolmikduubeldamisest piisata - Oscar Robertson, kes on seni ainus mängija, kel õnnestunud hooaeg keskmiste näitajate triple-double'iga lõpetada, jäi oma vastaval hooajal (1961/62) MVP valikul alles kolmandale kohale. Teiseks tuli toona Wilt Chamberlain (keskmiselt 50 punkti ja 26 lauapalli mängus!!!), esimeseks aga Bill Russell (keskmiselt 19 punkti ja 24 lauapalli), kelle Boston Celtics põhihooaja võitis. Karta on, et ka tänavu eelistavad paljud hääletajad Westbrooki individuaalsetele numbritele teiste meeste võistkondlikku edu.

Pooltargumendid: ajalooliselt vägev kolmikduublite hooaeg; NBA suurim punktitooja ning kolmas sööduandja.

Vastuargumendid: Thunderi kuues asetus; paljude arvates liiga isetsev stiil; nõrk rünnakuefektiivsus ja võrdlemisi nigelad viskeprotsendid; palju pallikaotuseid.

Väärivad mainimist: Kevin Durant, Golden State Warriors (oleks olnud selles nimekirjas viies mees, kui poleks põlve vigastanud); Stephen Curry, Golden State Warriors; Kyle Lowry, Toronto Raptors; Isaiah Thomas, Boston Celtics; Gordon Hayward, Utah Jazz; John Wall, Washington Wizards.