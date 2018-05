Kas selgus Luka Doncici tulevane klubis NBA-s?

Korvpalliliigas NBA sai paika tänavuse suve drafti järjekord. Esimesena saab valida Phoenix Suns.

Suvises draftis on üheks kuumemaks kui mitte kõige kuumemaks nimeks Madridi Reali 19-aastane sloveenist imemees Luka Doncic.

Kuna alles hiljuti palgati Phoenix Sunsi peatreeneriks serblane Igor Kokoškov, kes juhendas veel eelmisel aastal Sloveenia koondist, siis usutakse, et Suns valib draftis esimesena just Doncici. Sunsi jaoks on see klubi ajaloos esimene kord, kui nad saavad teha drafti avavaliku.

Mäletatavasti tüürisid Kokoškov ja Doncic eelmisel aastal Sloveenia koondise Euroopa meistriks.

The NBA lottery order is set. pic.twitter.com/jC46MN3Idl — SportsCenter (@SportsCenter) May 16, 2018