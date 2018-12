Kas Carmelo Anthony mängud NBA-s on mängitud?

34-aastast Anthonyt on viimastel hooaegadel üha enam kritiseeritud, sest ta ei mängi eriti head kaitset ning rünnakul on tema efektiivsus väike: ta eelistab sageli keerulisi keskpositsiooniviskeid ning kaugvisked, mis olid ühel hetkel tema üheks põhirelvaks, on tänavusel hooajal sisse kukkunud vaid 32-protsendilise täpsusega.

ESPN-i ajakirjanik Brian Windhorst sõnas telesaates "The Jump", et ta on rääkinud paljude NBA tiimijuhtidega, kelle sõnul võivad Anthony mängud unelmate liigas sootuks mängitud olla - kuigi Rockets ei saa teda niiehknaa 15. detsembrini mõnda teise meeskonda vahetada, ei pruugi tal lihtsalt ühtegi kosilast leiduda.

2003. aastal profiliigasse siirdunud Anthony ei ole küll ühegi NBA meeskonnaga midagi olulist võitnud, kuid tema karjääri jäävad niiehknaa ilmestama 2003. aastal võidetud NCAA tiitel ning kolm olümpiakulda. Teda on nimetatud isegi USA olümpiakoondiste ajaloo edukaimaks mängijaks.