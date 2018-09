Karmid süüdistused: Boston Celticsi mängija peksis ja kägistas tüdruksõpra neli tundi jutti

Birdi tüdruksõber väitis politseile, et väärkohtlemine olevat alguse saanud "usaldusprobleemidest" ning mees olevat teda piinanud suisa neli tundi järjest. Alustuseks olevat Bird teda ühe käega kägistanud ja vastu seina visanud, seejärel kägistas ta juba kahe käega ning nii umbes tosin korda.

Bird olevat 20-aastast naist kägistanud senikaua, kuni ta keha lõdvaks muutus ning jätkanud rünnakuid, kui naine uuesti hingamise taastas. Ühel hetkel olevat ta ka teadvuse kaotanud. Kui pilt uuesti ette tuli, leidis ta end voodi kõrval põrandal lebamast ning mehelt uuesti palja jalaga hoope saamas.

24-aastane Bird tiris süüdistuse kohaselt naist pahkluid pidi mööda põrandat, kui viimane korterist põgeneda üritas. Naine ütles uurijatele, et suutis end lõpuks Birdi tualettruumi peita. Vannitoast välja sundisid teda välja tulema mehe krambihood. Ta pani Birdi voodisse ning kui mees magama jäi, tegi korterist putket.

Bostoni ülikoolis õppiv naine läks oma ühiselamutuppa ning rääkis juhtunust sõbrale. Koos mindi haiglasse, kuhu kutsuti ka politsei, kes naise vigastused fikseeris. Tal olid haavad ja marrastused näos ning sisemine verejooks kõrva taga.

Bird end esimesel kohtuistungil süüdi ei tunnistanud ning lasti 50 000 dollari vastu vabadusse. Uuesti peab ta kohtusse ilmuma 25. oktoobril ehk üheksa päeva pärast Bostoni hooaja esimest liigamängu.

Celticsi klubi ütles pressiteates, et on mõtetes ohvriga ning teatas, et taunib igasugust koduvägivalda ja on mängijat tabanud süüdistusest äärmiselt häiritud.

Birdi advokaat ei vaidlustanud kohtus süüdistusi, kuid ütles, et "igal jutul on tavaliselt kaks poolt". Mängija ise tegi avalduse, milles teatas, et tõmbub mõneks ajaks meeskonnast eemale, et tegeleda oma "juriidiliste ja meditsiiniliste probleemidega".