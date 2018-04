Karmi trauma saanud Kristaps Porzingise vigastus võib ta eemale jätta tervest järgmisest hooajast

Läti korvpallikoondise ja New York Knicksi tähtmängija Kristaps Porzingis vigastas 6. veebruaril põlve ristatisidet ning esialgsete prognooside kohaselt oodatakse lätlast platsile tagasi detsembris. Knicksi omanik James Dolan tunnistas, et Porzingise vigastuspaus võib kujuneda aga arvatust palju pikemaks.

Dolan rääkis New York Postile, et 22-aastane ja 221 cm pikkune lätlane võib halvemal juhul vahele jätta kogu järgmise hooaja.

“Mulle on räägitud detsembrist, kuid on räägitud ka sellest, et ta võib vahele jätta terve järgmise hooaja,“ avaldas Dolan. “Me ei saa teda ootama jääda. Peame meeskonda edasi arendama. Kui ta ühel päeval väljakule naaseb, siis peame ta lihtsalt oma süsteemi suutma sulatada.“

Porzingis on NBA-s pallinud kolm hooaega. Tänavu jõudis ta enne vigastada saamist kaasa teha 48 matšis. Keskmiselt oli tal kirjas 22,7 punkti ning 6,6 lauapalli.

Kogu NBA-karjääri keskmised näitajad on tal 17,8 punkti ning 7,1 lauapalli.