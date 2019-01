Karjääri pikimal vigastuspausil olev LeBron James naasis treeningutele

Lakers teatas Twitter kontol, et James tegi meeskonnaga kaasa kogu treeningu, kuid pühapäevases kohtumises Phoenix Sunsi vastu ta veel väljakule joosta ei saa. Kohtumine Sunsi vastu on juba 16. järjestikune, milles James kaasa lüüa ei saa.

34-aastane kolmekordne NBA meister vigastas kubemelihast 26. detsembril toimunud kohtumises Golden State Warriorsi vastu. Tegu on Jamesi karjääri pikima vigastuspausiga, kui varasemalt polnud ta kunagi kogu hooaja peale rohkem kui 13 mängust eemale jäänud.

Jamesi võib taas väljakul pääseda teisipäeval, kui Lakers võõrustab Philadelphia 76ersit.

LeBron James returned to full contact defensive drills for the first time since his injury, but won't play Sunday against the Suns. pic.twitter.com/e8y9z8kbI8