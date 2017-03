Hispaania korvpalluri Jose Calderoni leping Golden State Warriorsiga kestis vaid üks tund ja 59 minutit.

Warriors teatas eile esmalt, et sõlmis Calderoniga lepingu, kuid juba tund ja 59 minutit hiljem anti teada, et 35-aastase hispaanlasega on leping lõpetatud. Kuigi Calderoni karjäär jäi ülilühikeseks, teenis ta lepingu kohaselt 425 000 dollarit (395 000 eurot). Seega kujunes hispaanlase tunnipalgaks ligi 200 000 eurot.

Warriorsi ootamatu vangerduse tingis asjaolu, et Kevin Duranti vigastada saamise järel järel vajas klubi oluliselt pikemat mängumeest ning seetõttu võeti Calderoni asemel hooaja lõpuni palgale Matt Barnes.

Calderon on 12-aastase NBA karjääri jooksul pidanud 772 mängu ning on esindanud Toronto Raptorsit, Detroit Pistonsit, Dallas Mavericksi, New York Knicksi ja Los Angeles Lakersit. Tema keskmised näitajad profiliigas on 9,7 punkti, 6,3 resultatiivset söötu ja 2,6 lauapalli mängu kohta.