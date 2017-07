Jimmy Butler tegi oma numbri avalikuks: "Kõigil, kel mulle midagi öelda on, helistagu!"

Eelmisel nädalal Chicago Bullsist Minnesota Timberwolvesi vahetatud Jimmy Butler tegi uue klubi esimesel pressikonverentsil üllatava avalduse: "Mu telefon on mu tagataskus. Kõigil, kel mulle midagi öelda on, helistagu!"

USA ajalehed eesotsas New York Postiga on viimastel päevadel proovinud Butlerile (Eestist valides +1773-899-6071) helistada, kuid suunatud vaid kõneposti. Tõestuseks, et ta ei bluffinud, avaldas Butler Instagramis video, kuidas ta lennukis ühega oma fännidest videokõnet peab.

Lisaks Butlerile saab sadu kõnesid päevas ka üks Illinoisis Evanstonis elav mees Michael Byrne, kelle telefon erineb Butleri omast vaid ühe numbri võrra.

"Olen kõnesid saanud Arkansasest, Floridast, New Yorkist ja üle kogu riigi. Saan kõneposti teateid ja sõnumeid, kus öeldakse, kui väga kõik mind toetanud on," rääkis Byrne, kelle kõneposti on paari päevaga kogunenud vähemalt 100 teadet ja postkastis 150 sõnumit.

"Kummaline on see, et nad valivad kõik vale numbri. Ükski kõnedest pole olnud solvav ega ahistav, aga ma ei saa lihtsalt oma telefoni enam kasutada. Ma isegi ei teadnud, kes Jimmy Butler on. Pidin ta nime Google'ist otsima. Siis leidsingi, et ta oli oma numbrit jaganud."